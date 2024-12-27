«Внезапно»: бывший командир НАСА рассказал о возможной встрече с НЛО

Фото: 5-tv.ru

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Объекты не были зафиксированы на радаре.

Бывший командир НАСА, астронавт Лерой Чиао рассказал, что однажды чуть столкнулся с неопознанным объектом во время полета на самолете. Его цитирует The New York Post.

Инцидент произошел в августе 2023 года над штатом Техас, когда Чао летел в своем самолете из Колорадо в Хьюстон.

«Внезапно, из ниоткуда, эти два больших металлических сферических шара, один над другим, около трех футов в диаметре каждый, пронеслись рядом с левой стороной моего самолета, прямо под ним, примерно в двадцати футах от него», — вспоминает Чиао.

Он также уточнил, что данные шары не зафиксировались на его радарах. Диспетчер так же об объектах не докладывал.

Лероя Чао также удивился тому, что правительство не в курсе о «неизвестных беспилотниках» над страной, в части над Нью-Джерси.

Местные жители выдвинули несколько версий, что это может быть. Самой популярной является версия о том, что это специальные военные учения. Однако правительство также обеспокоено летающими объектами, поэтому данная версия остается под вопросом. Некоторые считают, что это возможная слежка со стороны Китая или Ирана.

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