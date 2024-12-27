Тайна раскрыта: кем работали родители Кевина из фильма «Один дома»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1990 г.; 5-tv.ru

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Фанаты картины ломали голову над этим вопросом три десятилетия.

Режиссер новогодней комедии «Один дома» раскрыл тайну, над которой фанаты ломали голову три десятилетия. Поклонников интересовал вопрос, кем же работали родители Кевина. Ведь семья, в которой воспитывали пятерых детей, была крайне обеспеченной. Герои могли отправиться в большое путешествие. А еще содержали роскошный особняк.

Постановщик киноленты Крис Коламбус рассказал в интервью, что мама Кевина была успешным модельером. А отец занимался рекламным бизнесом.

К слову, тот самый особняк из новогоднего фильма сейчас ищет нового владельца. Несколько гостиных, пять спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр — все это можно купить за пять миллионов долларов. Дом хотел приобрести актер Маколей Калкин и воссоздать обстановку из фильма. Но впоследствии отказался от этой задумки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Один дома» Маколей Калкин возвращается в кино. После всемирной славы актер покинул индустрию. Однако решил сняться в одном из популярных американских сериалов. И лишь периодически Калкин возвращается к актерской карьере.