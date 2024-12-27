Минстрой может привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Подготовка и подписание соглашений с партнерами запланированы на конец 2025 года.

Для модернизации российской инфраструктуры ЖКХ планируют привлечь иностранных инвесторов. Как выяснили «Известия», Минстрой хочет таким образом найти 4,5 трлн рублей, необходимые для ремонта коммунальных сетей. Заключить соглашения с партнерами должны к концу следующего года.

Эксперты пока считают такие планы нереалистичными, ведь предприятия сферы ЖКХ в основном работают на пределе рентабельности и напрямую зависят от субсидий из бюджета. Какие страны в фокусе внимания, ведомство не уточняет. Теоретически можно рассчитывать на поддержку Китая, который специализируется на вложениях в иностранную коммунальную инфраструктуру. Но, по словам экспертов, этот инвестор обычно забирает в собственность модернизированные мощности, а в России запрещено передавать инфраструктуру во владение другим странам.