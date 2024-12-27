«Погодка огонь»: сугробы на Сахалине выросли до 80 сантиметров
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и метелей
Фото, видео: 5-tv.ru
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Встали трассы, аэропорты и паромная переправа.
На Сахалине объявлено штормовое предупреждение — из-за сильнейшей метели. Как сообщили метеослужбы, высота снежного покрова местами достигла 80 сантиметров.
Несколько федеральных и региональных трасс временно закрыли для проезда. Приостановили и движение общественного транспорта. Видимость на дорогах сильно ограничена из-за ветра. Порывы достигают 35 метров в секунду, что соответствует ураганным значениям.
«Поехали на работу. Застряли, короче. Погодка огонь, называется», — рассказал местный житель.
Нарушена работа двух аэропортов — сотрудники не успевают расчищать снег. Закрыта паромная переправа Холмск-Ванино. В городах и селах коммунальные службы дежурят в усиленном режиме.
Кроме того, из-за непогоды, власти региона перевели несколько школ на дистанционное обучение.