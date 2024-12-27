Фото: www.globallookpress.com/Diego Herrera

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На поддержку со стороны правительства Украины они не рассчитывают.

В рядах ВСУ надеются, что перемирие с Россией наступит уже в 2025 году. Об этом боевики рассказывают в материале The Washington Post.

«На вопрос о том, что они думают о потенциальном прекращении огня в 2025 году, солдаты 33-й бригады Украины ответили, что приветствовали бы передышку», - говорится в материале.

Боевики жалуются на отсутствие сил и ресурсов для осуществления дальнейших боевых действий. Многих из них волнует возможность прекращения поставок военной помощи со стороны Запада. Ведь тогда, по словам 26-летнего ВСУшника «нас просто бросят». На поддержку со стороны правительства Украины они не рассчитывают.

«Президент Украины недавно заявил, что активные боевые действия могут закончиться в следующем году, Киев будет работать над дипломатическим возвращением своих оккупированных земель позже. <…> Киев не согласится на территориальные уступки в промежуточный период», — сообщает издание.

Помимо отсутствия помощи, боевики страдают из-за нехватки людей.

Многие украинцы опасались, что с приходом к власти в США Дональд Трамп начнет урезать материальную и военную помощь для Украины. Он уже оказывает давление на западные страны в связи с этим вопросом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Франция пыталась договориться с Россией в обход Украины.