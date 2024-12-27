В Газе сообщили о гибели 50 человек при ударе Израиля

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Известно, что как минимум пятеро погибших — медработники.

Около 50 человек, включая пятерых медицинских сотрудников, погибли в результате удара Израиля на севере сектора Газа. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Пять сотрудников больницы „Камаль Адван“, погибли при бомбардировке ВВС Израиля здания, расположенного рядом с медучреждением», — сообщает директор госпиталя в Telegram-канале.

Точное число пострадавших уточняется.

Несколькими часами ранее Израиль атаковал машину, в которой находились палестинские журналисты, пять репортеров погибли. В Газе назвало израильское нападение на журналистов «военным преступлением».

«Является ли журналистика преступлением, когда тебя бомбят за практику?», — негодуют пользователи социальных сетей.

В двух отдельных докладах организаций по защите свободы СМИ, в которых анализировались случаи гибели журналистов по всему миру в этом году, говорится, что Израиль устроил «массовое убийство» журналистов в Газе.

В ежегодном докладе, опубликованном организацией «Репортеры без границ» (RSF), говорится, что израильская армия убила 18 журналистов во время их работы в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильская армия нанесла удар по госпиталю в секторе Газа.