«По первому сигналу»: Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
Путин поздравил ветеранов и личный состав МЧС с Днем спасателя
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; kremlin.ru; 5-tv.ru
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Президент указал на особый статус этой профессии.
Президент России Владимир Путин 27 декабря поздравил ветеранов и действующих работников МЧС с Днем спасателя. Глава государства отметил, что представители данной профессии заслуженно пользуются особым уважением.
«По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде. Оперативно ликвидируете последствия природных и техногенных ЧС. Следите за соблюдением требований безопасности и надлежащей эксплуатацией важных объектов. В самых нестандартных ситуациях действуйте грамотно, как единая слаженна команда», — подчеркнул президент.
За долгие годы существования ведомство стало символом бесстрашия и самоотверженности — спасателей, медработников, пожарных, психологов и множества других специалистов. Верные стражи безопасности — сотрудники МЧС — день за днем демонстрируют исключительную преданность службе.
Особое признание заслужили их действия в этом году: оперативная работа при ликвидации катастрофических наводнений в Кургане, Оренбурге и Тюмени, а также решительная борьба с огнем в Сибири, Приморье и регионах Поволжья.
Главные цели, обозначенные президентом России, заключаются в усиленной модернизации технического оснащения МЧС, оптимизации системы гражданской обороны и повышении социальной защиты — как самих сотрудников ведомства, так и их семей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские семьи являются настоящей гордостью страны.