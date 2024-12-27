Женщина отказалась прерывать беременность по совету врачей и родила тройню

Фото: 5-tv.ru

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Молодую маму выписали из больницы в канун Рождества.

Жительница Великобритании отказалась прерывать беременность по совету врачей и в итоге родила тройню. Об этом сообщает Daily Mail.

Вероятность родить близнецов-тройняшек — 200 миллионов к одному.

«Врачи неоднократно советовали 29-летней миссис Пейдж и ее 28-летнему Эйсу прервать беременность. Опасаясь, что они потеряют всех троих детей еще до рождения», — сообщает источник.

Однако пара решила положиться на удачу, и 6 октября Пейдж родила мальчиков. Троих!

До этого девушка долгое время не могла забеременеть, поэтому пра решила прибегнуть к ЭКО. После успешной процедуры будущих родителей обрадовали, что у них будут близнецы, но после повторного УЗИ выяснилось, что тройня.

С начала октября по середину декабря молодая мама с новорожденными находилась в больнице под пристальным наблюдением врачей. В канун рождества их выписали, чтобы семья в полном составе отметила свое первое Рождество.

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