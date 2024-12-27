Водителям объяснили, как избавиться от скрипа «дворников»

Фото: www.globallookpress.com/Creative Touch Imaging Ltd

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Это может быть первым признаком будущего ДТП.

Если стеклоочистители с трудом двигаются по лобовому стеклу, это повод для беспокойства. Они могут снизить видимость, что может привести к аварии. О том, как правильно чистить дворники, рассказывает Правда.ру.

Для начала необходимо проверить их крепления и состояние. Возможно, неприятный звук вызван инородным предметом, ненароком застрявшим в устройстве. Тогда его просто следует удалить.

Если это не сработало, то другой причиной может быть само стекло. Грязь и налет могут мешать нормальной работе щеток, поэтому необходимо следить за его чистотой. Для очистки можно использовать смесь из соды и уксуса.

Третьей причиной может быть базовый износ стеклоочистителей. Поэтому их необходимо будет починить или заменить для надежного использования в дальнейшем. Рекомендуется менять стеклоочистители каждые 6- 12 месяцев, в зависимости от их модели. Щетки рекомендуют менять раз в сезон, или весной и осенью.

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