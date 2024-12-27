«Не уличные гонки»: Авербух объяснил 409 штрафов за нарушение ПДД

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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За 2024 год фигурист около 300 раз превышал скорость.

Заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух заявил, что его штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) никак не связаны с безрассудным вождением. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фигурист получил более 400 штрафов за нарушение ПДД. За последний год его наказывали 294 раза за превышение скорости, 50 раз за несоблюдение требований знаков разметки и 26 раз за неуплату парковки.

Авербух подчеркнул, что данные штрафы не связаны с опасным вождением.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому на меня приходят штрафы и с других авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей 80% городов на машине проезжаю. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулем, то какие-то штрафы прилетают. Но это точно не уличные гонки», — объяснил фигурист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Раньше разогнаться на 20-40 км/ч выше нормы стоило 500 рублей. С первого января сумма штрафа вырастет до 750 рублей, а превышение скорости более чем на 80 км/ч обойдется в семь с половиной тысяч вместо привычных пяти.

Вторичная езда без полиса ОСАГО будет пресекаться. В среднем, сумма штрафов увеличилась в полтора раза. Закон вступит в силу в новом году.