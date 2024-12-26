Кириенко: российские семьи являются настоящей гордостью страны

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Зампред правительства РФ произнес речь на церемонии подведения итогов Года семьи.

Российские семьи являются гордостью страны. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии подведения итогов Года семьи в национальном центре «Россия».

«Мне кажется, очень важно и символично, что мы чествуем и завершающийся Год семьи, а самое главное — тех, для кого был этот год, российские семьи, как предмет настоящей гордости всей нашей страны. Спасибо вам. Это вы гордость нашей большой страны», — отметил Кириенко.

Он также назвал неслучайным то, что церемония открытия Года семьи прошла на выставке «Россия», а подведение итогов состоялось в национальном центре, который был создан по итогам выставки.

Год семьи стал одним из самых узнаваемых, трогательных и эмоциональных из всех тематических годов, проведенных в стране, заключил Кириенко.

К слову, грядущий 2025 год президент РФ Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил то, как важно помнить о наших героях, сражавшихся за Родину и мирное небо над головой. И речь идет не только о солдатах, павших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), но и о погибших участниках спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва поддерживает семьи участников СВО в Новый год.