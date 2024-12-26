В Белгородской области в результате атаки беспилотника ранены мать и ребенок

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

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Пострадавших доставили в разные больницы.

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таунхаус в послеке Разумное в Белгородской области пострадали восьмилетний ребенок и его мать. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу с ушибами и ссадинами, а его родителя — в городскую больницу № 2 города Белгорода с осколочными ранениями ноги и спины.

Также сообщается о третьей пострадавшей.

«За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом руки. Бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 города Белгорода», ― написал губернатор Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника загорелась кровля. Сотрудники МЧС ликвидировали уже пожар. Все оперативные службы работают на месте происшествия, информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ житель Белгорода получил множественные ранения. Пострадавшего мужчину доставили в местную больницу с серьезными осколочными ранениями головы и рук. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, врачи приложили максимум усилий для его спасения.

Системам противовоздушной обороны удалось успешно перехватить один из беспилотников над населенным пунктом Разумное. Другой вражеский аппарат нанес повреждения коммунальному зданию в регионе.