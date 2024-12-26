Путин: Байден предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО в 2021 году

Фото: www.globallookpress.com/Evgen Kotenko

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Президент США заявлял, что необходимо подождать минимум десять лет.

Предложение отсрочить принятие Украины в состав НАТО было выдвинуто президентом США Джо Байденом еще в 2021 году. Об этом рассказал журналистам президент России Владимир Путин после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Путин рассказал, что Джо Байден предложил ему это, сославшись на тот факт, что Украина «не готова» стать частью Североатлантического альянса. Лидер США предположил, что на «подготовку» стране необходимо еще минимум 10 лет.

«Я знаю, что об этом говорил, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», — рассказал Владимир Путин в беседе с журналистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву. Белый дом в своем заявлении констатировал: оружие уже в пути. Украинский депутат Анна Скороход тем временем отметила, что план мобилизации в стране провалился.