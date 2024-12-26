Путин: Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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РФ стремится к завершению конфликта на Украине, отметил президент.

Россия всегда отвечает зеркально на удары по ее территории, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, при необходимости она может применить «Орешник» снова, но не спешит. Об этом российский лидер заявил журналистам после заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют оружие — мы используем такое же. Вот они (Украина. — Прим. ред.) применили пять-семь систем ATAСMS. Российская армия ответила комплексным ударом — 221 удар высокоточным дальнобойным оружием», — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине.

«Мы тоже стремимся к завершению конфликта», — заявил Путин, говоря о планах команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Российский лидер отметил, что РФ не нужна его заморозка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заседание Высшего Евразийского экономического союза прошло под Петербургом.