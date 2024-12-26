Путин установил соцвыплаты детям военнопленных и пропавших без вести

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Средства будут выплачиваться в размере, равном величине прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе в период их участия в спецоперации. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».

Кроме того, предусмотрены выплаты детям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести при участии в контртеррористических операциях на территории Сирии.

Выплата будет установлена с указанной в приказе даты пропажи без вести или пленения, однако не ранее 1 декабря текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин уравнял выплаты военным в Курской области и на СВО. Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин отметил, что разница выплат военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях на Украине и в Курской области, — это упущение властей.