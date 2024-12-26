«Подлинная звезда театра»: Путин поздравил Боярского с юбилеем

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Президент пожелал артисту творческих успехов.

Президент России Владимир Путин поздравил актера Михаила Боярского с юбилеем. Об этом сообщают «Известия».

Самому известному Д’Артаньяну России 26 декабря исполнилось 75 лет. Путин пожелал артисту творческих успехов и крепкого здоровья.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить и искреннюю любовь публику», — отметил президент.

Также актера поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сказал много приятных слов в адрес артиста и выразил уверенность, что Боярский так и продолжит способствовать развитию и укреплению связей между странами.

Михаила Боярского любят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Он сыграл во многих фильмах, но самую большую популярность ему принесла роль Д’Артаньяна в фильме «Три мушкетера» в 1978 году. Именно благодаря ей у него сформировался сценический образ.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Михаил Боярский рассказал о своих слабых сторонах. Артист признался, что не имеет лидерских качеств.