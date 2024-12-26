«Могло бы повредить репутации»: бывшая жена Яниса Тиммы рассказала о браке с ним

Фото: Instagram*/sana__osa

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Девушка заявила, что роман с Анной Седоковой сгубил отношения баскетболиста с сыном.

Бывшая жена спортсмена Яниса Тиммы Сана Оша рассказала, что подписала документы, которые запрещают ей раскрывать детали брака с баскетболистом. Таким образом она намекнула, что отношения с Анной Седоковой мужчина завел, еще будучи женатым на Сане. Подробностями девушка поделилась на своей странице в соцсетях.

Оша также отметила, что отношения ее бывшего мужа с певицей негативно сказались на его общении с сыном Кристианом. Янис перестал видеться с наследником, лишь изредка звонил, но только в моменты, когда оставался один.

Модель вспомнила, что Янис Тимма был миллионером, когда разводился с ней. Более того, в тот период он подписал крупный контракт с клубом в России. Сана Оша была удивлена новостью о том, что перед смертью ее бывший муж занимал у Седоковой деньги. Она не понимает, куда баскетболист дел все свое состояние и почему провел последние дни жизни в хостеле.

К тому же, девушка опровергла заявления о том, что Янис Тимма был психически неуравновешенным.

«Я видела, что этот мужчина был готов отдать последнее ради женщины или семьи, что у него было большое и любящее сердце, и он был готов помочь каждому другу», — написала она в своем блоге.

Сана Оша и Янис Тимма были вместе девять лет. В 2016 году они сыграли свадьбу. В браке прожили три года, затем развелись. На момент расставания их общему сыну Кристиану едва исполнился год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Анна Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы.

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