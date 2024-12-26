«С запасом»: Лукашенко разместит в стране десяток ракетных комплексов «Орешник»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент Белоруссии отметил, что если Россия захочет разместить больше, то он не будет против.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется разместить на территории страны десятки ракетных комплексов «Орешник». Об этом он заявил после саммита ЕАЭС.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше», — сказал он журналисту.

Президент России Владимир Путин присоединился к разговору. Он спросил у своего коллеги, зачем ему нужно больше десяти «Орешников». В ответ услышал — «с запасом».

Также известно, что в ходе саммита президент Белоруссии вступил в конфликт с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний принимал участие в заседании по видеосвязи, что вызвало у Лукашенко недопонимание. Он спросил Пашиняна, в чем причина: «далеко до Минска или некому вас подвезти?»

«Ну мы организуем доставку вашей делегации», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Александр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС успел наколоть дров. Лидера Белоруссии сфотографировали, пока он в белой шапке колол дрова во дворе своего дома. На фоне виднелся белорусский флаг. Президент отметил, что для него это своеобразная «разминка» перед переговорами.