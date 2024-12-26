За сутки ВСУ потеряли более 230 боевиков и БМП Bradley в Курской области
Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Выдворение украинских неонацистов с российской территории продолжается.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 230 боевиков, а также американскую БМП Bradley и две станции РЭБ. Об это сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, российские войска уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Отражены две контратаки боевиков.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.
Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области.