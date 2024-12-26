Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Новая система начнет действовать в стране первого января.

Увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Чаще всего водители превышают скорость. Раньше разогнаться на 20-40 км/ч выше нормы стоило 500 рублей. С первого января сумма штрафа вырастет до 750 рублей, а превышение скорости более чем на 80 км/ч обойдется в семь с половиной тысяч вместо привычных пяти. Вторичная езда без полиса ОСАГО будет пресекаться.

Новая сумма штрафа за проезд на красный свет — полторы тысячи рублей. За движение по обочине — две с половиной. Игнорирование требований разметки и дорожных знаков влечет за собой взыскание в 750 рублей. От полутора до двух с половиной тысяч рублей варьируется штраф за разворот в неположенном месте.

Если не будете пристегивать ремень безопасности, обеднеете еще на полторы тысячи. Вождение в состоянии алкогольного опьянения — 45 тысяч рублей. Более того, скидка, с помощью которой можно оплатить штраф, снизится с 50% до 25%. Оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 дней вместо 20.

В среднем, сумма штрафов увеличилась в полтора раза. Закон вступит в силу в новом году.

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