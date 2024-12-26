«Только 15% работы»: что сейчас происходит на Черноморском побережье после разлива мазута

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

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В пострадавший регион прибыл глава министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков. Он объявил о введении режима ЧС федерального масштаба.

Режим ЧС федерального уровня ввели из-за разлива мазута в акватории Черного моря. Об этом объявил глава МЧС Александр Куренков, который находится в регионе. Там разворачивается масштабная операция: полностью очищено от мазута побережье знаменитого заповедника «Утриш».

Сейчас все силы брошены в район Анапы. Власти надеются, что пляжный сезон еще можно спасти. Специалисты прорабатывают возможность откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров. Ведь вредные вещества могут и дальше попадать в воду. Подробности — у корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Выброс нефтепродуктов на берега Анапы и Темрюкского района продолжается. На пляжах работают тысячи людей. А мешкам с загрязненным песком нет счета.

Спустя 12 дней после разлива собирать мазут становится только сложнее — нефтепродукты смешиваются с песком и образуют плотные сгустки. К ликвидации последствий разлива мазута подключились волонтеры со всей страны.

«Требуются волонтеры, очень много. Зашла в беседу в Telegram, увидела, что там много-много тысяч человек, все оживленно, все хотят приехать — из Москвы, из Питера, из Новосибирска, я видела, ребята едут. Я подумала, что, наверное, тоже стоит, и я изменила свою маршрут. У меня должен был быть отпуск, но я приехала сюда», — рассказывает жительница Санкт-Петербурга Мария Сысалова.

По официальным данным, пока на побережьях Краснодарского края общими силами удалось собрать только чуть больше 30 тысяч тонн зараженного грунта из 200. Главная проблема — техника не поспевает за людьми. Возле поселка Джемете собранные мешки не вывозят.

«Сказали, уберут. Никто ничего не убрал. Мы приходим опять и делаем двойную дурную работу», — говорит житель Анапы Владимир Ольхов.

Как объяснили местные, сейчас их попросту некуда вывозить. Следственный комитет даже возбудил уголовное дело. В регион приехал глава МЧС.

«Должно будет работать по многим направлениям. То, что вы видите, это 15% той работы, которая должна быть выполнена. Основная задача сейчас — вынос вот этого смешанного грунта, его утилизация», — отмечает министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков.

Куренков объявил о введении режима ЧС федерального масштаба. Федеральный статус позволит привлечь больше людей и техники со всей страны. Они нужны не только для уборки побережья, но, что куда важнее, ликвидации последствий в море. Большая часть мазута до сих пор остается в воде.

«Мы еще очень продолжительное время будем видеть выбросы этой нефти на берег. И та нефть, которая разлилась, во-первых, она частично осталась в танкерах, которые лежат сейчас на дне моря, и мы не понимаем, что с ними происходит, в каком они состоянии и куда делась эта нефть», — объясняет эколог Ярослав Вольпин.

Ранее стало известно: собственник танкера «Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Владельцы второго танкера пока письменное подтверждение не предоставили, но заверяют, что работают на месте.

«Ведется подводное обследование, и, соответственно, по его заключению будет сделан проект и возможность поднятия. Не могу сказать технически, как будет происходить, есть специальные службы, которые этим занимаются, с которыми ведем переговоры и заключаем договор», — говорит представитель собственника танкера «Волгонефть-212».

Работы в море могут растянуться на долгие месяцы. По сообщению Ространснадзора, в районе загрязнения находятся 19 судов — они ведут разведку и ликвидируют пятна после обнаружения. Федеральный статус режима ЧС позволит пополнить и эту морскую группировку.