Путин: ЕАЭС утвердился как самодостаточный центр многополярного мира

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Заседание Высшего Евразийского экономического союза прошло под Петербургом.

Лидеры постсоветского пространства собрались в Ленинградской области. Там проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта организация появилась десять лет назад, и, по словам Владимира Путина, стала самодостаточной. Государства «пятерки» показывают устойчивый рост экономик. Но на этом достижении в ЕАЭС останавливаться не собираются. О проделанной работе и перспективных проектах рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

На совместное фотографирование президенты России и Белоруссии пришли вместе, для них другие лидеры оставили место по центру.

Председатель ЕАЭС в этом году — Армения, но премьер Пашинян не прилетел. У него положительный тест на ковид. Но вышел на видеосвязь, пришлось провести саундчек.

Заседание в узком составе открывает Владимир Путин. ЕАЭС — 10 лет. Можно подвести итоги.

«Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться. Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное — интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. На деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономики государств „пятерки“, так и Евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан наших стран», — отметил российский лидер.

Сегодня это не только экономическое объединение России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, но и государств-наблюдателей, стран, с которыми заключены соглашения. Переговоры идут с Египтом, Арабскими Эмиратами, Индией, Монголией и Индонезией.

Евразийский экономический союз называют самым успешным проектом на постсоветском пространстве. И сегодня это не только пятерка стран-основательниц, но и полтора десятка государств, которые готовы к сотрудничеству.

Главное, что привлекает, — это свободное движение товаров, услуг. Возможность торговать без пошлин.

«Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕврАзЭС. И мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения. Убежден, что все присутствующие коллеги разделяют такой настрой, поэтому рассчитываю, что наше заседание будет продуктивным и по-настоящему деловым», — отметил Путин.

За 10 лет Евразийский экономический союз нарастил мускулы. ВВП вырос в 1,5 раза, товарооборот — почти в два.

«Основные приоритеты нашего председательства, как известно, охватывали ключевые направления экономического взаимодействия, создание общих рынков в энергетической сфере, устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и укрепление международных связей», — отметил Пашинян.

Второй день общения лидеров проходит на курорте «Игора» под Петербургом. Здесь у президентов есть возможность не только поработать. Точнее, поработать не только в привычном формате. В сети появились фотографии Лукашенко, который колет дрова.

«Президент, конечно, и с документами поработал, ознакомился. Вчера был очень насыщенный рабочий день. Но потом за привычное занятие — физическая загрузка, и, может быть, моральная разгрузка», — рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Игора» считается всесезонным курортом. Зимние виды спорта — горные лыжи, сноуборд, автодром. Идеальное место для того, чтобы лидеры СНГ могли пообщаться в неформальной обстановке.