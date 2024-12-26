Выжившие в авиакатастрофе в Актау россияне будут проходить лечение в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спецборт МЧС уже доставил их в столицу РФ. Состояние пассажиров разное.

Из Актау россиян, которые вылетали домой, провожал корреспондент «Известий» Иван Литомин. Он пообщался с теми, кто пережил самое страшное, и сам побывал на месте катастрофы.

На месте крушения самолета в Актау сейчас продолжают работать полицейские, следователи и спецслужбы. «Известиям» удалось там побывать, но снимать и в принципе находится кому-либо постороннему там сейчас категорически запрещено. Выставлено оцепление, въехать туда невозможно. До места крушения самолета — около километра.

Там сейчас работает около сотни человек. Они обследуют место падения, собирают обломки, которые разбросаны в радиусе примерно с полкилометра, и пытаются установить детали произошедшего.

Поисковые работы на месте ЧП уже завершены. Спасти удалось 29 человек. Среди них — девять граждан России. Провожать выживших на Родину сегодня вышла чуть ли не вся областная больница Актау. И только съемочной группе «Известий» удалось пообщаться с теми, кто сегодня празднует второй день рождения.

Увайс Эдиев мало что помнит о крушении. После удара самолета об землю сразу потерял сознание. Но пострадал не сильно, повезло.

«Страшно было. Я без сознания был в этот момент», — рассказывает Увайс Эдиев.

Спецборт МЧС прибыл за российскими гражданами в Актау накануне вечером. Местные врачи тут же обеспечили российским специалистам доступ в реанимацию, помогли подготовить пациентов. Состояние российских граждан — разное.

«Фактически коллеги отработали на пять из пяти. Максимальный доступ к пациентам, совместная работа. Всю ночь стабилизировали пациентов и сейчас готовы их забрать в Москву», — рассказал директор Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Алексей Осипов.

Субхонкул Рахимов пострадал меньше всех. Сам выбирался из-под обломков. Сам садится в скорую помощь. Находит в себе силы на небольшое интервью. Говорит, вообще не верил, что выживет.

«В самолете выжить вообще не надеялся», — признается Субхонкул Рахимов.

В салоне Embraer Рахимов снимал прощальное видео для родственников. Как только понял, что борт падает, записал кадры. И записал видео уже после крушения. Когда родственники увидели эти кадры, были в шоке.

«Они все в шоке, все в шоке. Они видят ролики, когда он (самолет — Прим. ред.) падает. Я вчера только на телефоне был», — говорит один из выживших пассажиров лайнера.

Расследованием причин авиакатастрофы в Актау будут совместно заниматься несколько стран: Азербайджан, Казахстан, Россия. Уже известно, что бортовые самописцы найти на месте крушения удалось, а значит, первые данные о том, что произошло с пассажирским рейсом Баку — Грозный в небе над Каспийским морем, специалисты узнают уже в ближайшее время.