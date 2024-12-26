Тайна новогодней ночи: увидят ли россияне Черную Луну 31 декабря

В конце декабря ожидается такое же новолуние, какое было и в начале месяца

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Это редкое астрономическое явление также называют вторым новолунием.

Россияне не увидят 31 декабря Черную Луну. Об этом сообщил обозреватель KP.RU Евгений Арсюхин.

Недавно появилась информация, что якобы в конце декабря на небе будет заметна Черная Луна, но эксперт поспешил расстроить тех, кто этого события ждал. Оказалось, что никакого редкого астрономического явления не будет.

«У Луны как были четыре фазы (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть), так и остались. Просто раз в декабре два новолуния в пределах месяца уместились, давайте считать, новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть, новолуние — пять лунных событий», — отметил он.

В конце декабря ожидается такое же новолуние, как и было в начале, ничего сверхъестественного. Арсюхин также уверен, что попытки отыскать Луну в новолуние могут обернуться опасными последствиями для здоровья — есть шанс ослепнуть или посадить зрение.

«В новолуние Луна расположена очень близко к Солнцу. Это значит, что она наблюдается на светлом небе, и рассеяние в атмосфере не даст вам ничего рассмотреть. Луна со своим тонким серпиком просто потонет в сиянии неба. Телескоп не поможет. Ничто не поможет», — резюмировал эксперт.

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