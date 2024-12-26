Суд продолжит рассмотрение дела блогера Блиновской в январе 2025 года

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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26 декабря прошло очередное заседание, на котором в качестве свидетельницы выступила актриса Анна Цуканова-Котт.

Суд продолжит рассмотрение дела «королевы марафонов» Елены Блиновской в 2025 году. Следующее заседание состоится 16 января, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В четверг, 26 декабря, состоялось заседание по уголовному делу блогера. Свидетелем на стороне защиты стала актриса Анна Цуканова-Котт. Артистка поделилась, что знакома с Блиновской с 2017 года, поддерживают дружеские теплые отношения. Также Цуканова-Котт рассказала о своей работе в фонде, помогающем детям с трансплантацией печения. По ее словам, Блиновская помогла организации выручить более двух миллионов рублей.

«На протяжении всего знакомства я не наблюдала у нее звездной болезни. Она не стала пафосной, по-прежнему была прекрасной мамой, я многому у нее училась», — сказала актриса в суде.

Уголовное дело против Блиновской

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Блиновская обжаловала решение суда о банкротстве. Апелляция была зарегистрирована 12 декабря.