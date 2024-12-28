Не поддавайтесь искушениям: прогноз Таро на январь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет первый месяц года.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на январь 2025 года.

Основная энергия января 2025 года (Карта Таро — Отшельник)

Фото: 5-tv.ru

Грядущий год для всех нас пройдет под лозунгом девятой энергии — это энергия с фокусом на себя. Мы должны сохранить свой ресурс, не растрачивать его.

Важно сконцентрироваться на процессах, которые происходят внутри нас. Не бойтесь состояния одиночества, ограничьте себя от большого количества контактов с социумом.

Нам удастся насладиться уединением, получить вдохновение. Есть возможность погрузиться в мир удивительных размышлений. Мы будем читать книги, смотреть фильмы, которые воодушевляют и наполняют энергией. Можно медитировать, гулять и созерцать этот мир.

Прогноз финансов на январь 2025 года (Карта Таро — Десятка Свечей)

Фото: 5-tv.ru

В декабре многие взяли на себя больше финансовой нагрузки, чем могли себе позволить. В январе все возвращается на круги своя. Кому-то придется затянуть пояса, а кто-то — возьмет дополнительные часы работы.

Из-за этого состояние может быть угнетенным, возможно накопление неоплаченных счетов.

Мы любой ценой будем хвататься за работу, чтобы получить максимум от нашей трудоспособности. Но не стоит себя перегружать, так как есть риск проблем со здоровьем.

Личная жизнь в январе 2025 года (Карты Таро — Повешенный, Королева Перьев)

Фото: 5-tv.ru

Отношения, которые существуют много лет, могу перестать приносить радость. Люди теряют точки соприкосновения и порой вообще нет понимания, куда двигаться дальше.

У кого-то может произойти временный разлад, когда люди устанут друг от друга. Энергия Повешенного — отсутствие развития. Не стоит предпринимать резких движений.

Королева Мечей говорит о том, что кому-то не хватает эмоций в отношениях. Даже если вы питаете друг к другу пламенные чувства — вы их не показываете.

Вы холодны и ориентированы на то, что людей должны связывать понятные и рациональные вещи. Но холод нравится не каждом и может оттолкнуть. Отношения могут затянуться, разрушиться.

Совет на январь 2025 года (Карта Таро — Дьявол)

Фото: 5-tv.ru

Карта просит быть максимально верными своим ценностям, соблюдать общепринятые нормы. Нам показывают, что все должно быть в меру. В этом месяце может быть очень много искушений.

На первый план выходит необходимость работать со своими теневыми аспектами. Дьявол может толкать на некрасивые и нечестные поступки. Важно уметь сопротивляться этой энергии. Следует противостоять себе в моменты слабости.

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