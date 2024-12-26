Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В России ужесточили требования к рекламе потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь в рекламе подобных услуг обязательно должны содержаться предупреждающие фразы, которые указывают на необходимость изучения всех условий кредита или займа. Потребителей должны призывать к ознакомлению с ними на официальном сайте кредитора. Если такой возможности нет, реклама должна содержать все условия, влияющие на полную стоимость кредита.

В рекламе на радио предупреждение «Изучите все условия кредита» или упоминание условий, влияющих на полную стоимость займа, должны звучать не менее трех секунд. В рекламе в телепрограммах, кино- и видеообслуживании предупреждение будет занимать не менее трех секунд и не менее 5% площади кадра.

Это нововведение призвано ограничить число кредитов, которые берутся без учета потенциальных последствий для заемщика и его близких. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.