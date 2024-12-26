Испытание жаром: можно ли детям ходить в баню

Педиатр Попова: для самых маленьких бани и сауны могут быть опасны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С воздействием высоких температур нужно быть осторожными и взрослым, и маленьким.

Для самых маленьких баня или сауна могут быть опасны. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-педиатр Надежда Попова.

По словам специалиста, такие тепловые процедуры, несомненно, приносят пользу организму человека. Однако даже взрослым людям стоит быть внимательными, посещая баню или сауну. А для малышей такие нагрузки противопоказаны.

Дети гораздо хуже переносят высокие температуры. И в таких случаях негативное воздействие куда выше, нежели воздействие низких температур. То есть даже переохлаждение считается менее опасным.

«Такая тепловая нагрузка может негативно сказаться на здоровье и привести к серьезным неврологическим нарушениям. <…> Горячий пар вызывает расширение капилляров под кожей и чрезмерный приток крови, что может негативно сказаться на здоровье ребенка, поскольку увеличенный кровоток создает дополнительную нагрузку на сердце и легкие» — предупреждает Попова.

Детей постарше водить в баню или сауну можно. Но и их нужно правильно подготовить. Для начала проконсультироваться с педиатром, так как есть целый ряд состояний и заболеваний, при которых эти процедуры однозначно противопоказаны. К ним относятся, например, эпилепсия, нестабильное артериальное давление и патологии сердечно-сосудистой системы.

За три-четыре до предполагаемого похода в баню нужно начать закаливание и делать разогревающий массаж. Также врач не рекомендует водить детей в баню на голодный желудок. Но и сразу перед процедурой есть не стоит. Достаточно будет небольшого перекуса за час-полтора. Также важно пить большое количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Попова подчеркивает, что необходимо следить за цветом кожи ребенка внутри перегретого помещения. Здоровый розовый оттенок и небольшая влажность — это хороший знак. А любые отклонения — бледность, насыщенная краснота или синий оттенок — сигнализируют о тепловом ударе, равно как и отсутствие потоотделения и нечеткая речь. Нужно немедленно вывести ребенка из бани, уложить на горизонтальную поверхность и вызвать скорую помощь.

Если все прошло удачно, то после бани стоит отправить наследника в теплый душ. Нельзя обливать его тело холодной водой или обтирать снегом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому опасно ходить в баню.