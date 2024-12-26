«Уникальные модели»: Чернышенко заявил о лидерстве РФ в создании технологий ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Россия создает уникальные нейропроцессоры, подчеркнул вице-премьер.

Россия — один из лидеров по разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».

«Россия является одним из лидеров мировых в создании технологий искусственного интеллекта. У нас очень мощная математика, у нас свои уникальные модели, мы делаем свои уникальные нейропроцессоры», — сказал он.

Данные модели и оборудование работают по своем особым принципам. Как подчеркнул Чернышенко, они должны обеспечить России технологическое лидерство и суверенитет во всех смыслах этих слов.

До этого президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект ресурсом достижения национальных целей развития. Он также заявил, что РФ должна стать мировым лидеров не только в развитии ИИ, но и по масштабам его применения. Такую задачу поставил Путин, отметив, что уже есть значительные результаты, например проект по поиску преступников с помощью нейросети.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава АСИ Светлана Чупшева назвала приоритетные направления для технологического развития. Искусственный интеллект и биомеханика занимают лидирующие позиции, подчеркнула она.