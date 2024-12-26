«Будет очень интересно»: Путин исполнил мечту семиклассницы из Подмосковья

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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Девочка загадала желание на Новый год, а президент России исполнил его.

Лидер России Владимир Путин исполнил мечту семиклассницы Таисии Леоновой из Московской области в рамках новогодней акции «Елка желаний». Видео с их телефонным разговором опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Президент в рамках благотворительной акции „Елка желаний“ исполнил мечту девочки — она вместе с мамой, бабушкой и братом побывала на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Для семьи Леоновых запланировано еще несколько праздничных мероприятий в Москве», — говорится в сообщении.

Во время визита семьи Леоновых в столицу Путин поговорил с Таисией по телефону. Он узнал, как проходит поездка. Девочка, в свою очередь, поделилась, что уже побывала на репетиции ансамбля и организованная программа ей нравится. Также она рассказала о своих занятиях в двух танцевальных коллективах. Путин позднее сообщил и о других планах семьи Леоновых в Москве.

«На каток, на концерт, потом еще запланировано посещение кремлевских музеев. <…> Так что я думаю, будет очень интересно», — сказал Путин.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В акции принимают участие министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции «Елка желаний». Заместителю председателя правительства РФ попалась открытка от юной жительницы Воронежской области.