Предновогодний рывок: звезды на красной дорожке «Последний ронин»
В самом центре Москвы с размахом прогремела последняя премьера в этом году.
Череда премьер подошла к концу, ведь новогодние праздники не за горами, верно? Но это вовсе не повод расстраиваться, ведь последний рывок был не просто одним из самых ожидаемых событий декабря, но и полным сюрпризов. На премьере фильма собрались даже самые редкие гости отечественной эстрады, и не одни…
С кем состоит в отношениях Юрий Колокольников, как прошли совместные роды Ксении Дукалис, какие планы у дочери Даниила Воробьева, с кем сдружилась на съемках Диана Енакаева, как планирует отмечать новый год Григорий Верник — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Про Юрия Колокольникова и литовскую актрису Вильму Кутавичюте давно ходят слухи, что они пара. Артисты познакомились во время съемок фильма «Воскресенский». Видимо, у актеров завязалась крепкая «дружба», ведь с премьеры прошло уже два года, а они очень трогательно держат друг друга за руки.
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Неожиданный тандем — Владимир Канухин со своей мамой. Молодой актер познал все прелести жизни и пришел к выводу: главная женщина в его жизни всегда одна.
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Григорий Верник на премьеру пришел один — без Полины Денисовой. Либо роман подошел к концу, либо у «папиной дочки» на этот вечер были другие планы.
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Частый гость дорожек — Лев Зулькарнаев. Актер рассказал, что с каждым новым проектом открывает в себе новые черты. Звезда сериала «Слово пацана» также добавил, что чувствует новую волну популярности в предстоящем году.
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Даниил Воробьев, несмотря на эпатажную маску, в этот день наговорился вдоволь. В этом она ему явно не мешала. Актер признался, что его дочь хочет «жить в кино, как папа». Вот так, новые таланты не за горами!
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Вечно молодой и в полном расцвете сил Марк Богатырев тоже не стал лукавить и признался, что в новогодние праздники планирует отдохнуть, но если подвернется какой-то проект — будет всеми руками «за».
6/10 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Лучезарная Анна Банщикова. Актриса посетила премьеру одна, однако одинокой в этот вечер ее тяжело было назвать. Несмотря на такой «простенький» наряд, все взгляды мужчин были направлены на артистку.
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Вот-вот родившая Ксения Дукалис выглядела отдохнувшей. Блогер поделилась, что совместные роды нужны и важны. Новый тренд запущен, получается?
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Вечер по-особенному развеяли режиссер Макс Шишкин и актриса Эльза Серова. Возможно, именно из-за яркого красного платья пара пропала сразу же после дорожки.
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Любовью веет не только от Юрия Колокольникова с избранницей, но и от Ирины Рудоминской и Максима Колесниченко. Впереди ведь самый семейный и домашний праздник — Новый год!
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