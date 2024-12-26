Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров нового многополярного мира

Фото: © РИА Новости/Владислав Воднев; 5-tv.ru

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Деятельность организации способствует обеспечению стабильного роста экономики в регионе.

ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании союза.

«Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться», — сказал президент.

Глава государства добавил, что деятельность объединения помогает расширению торговли и углублению кооперационных связей, а также наращиванию деловых контактов и инвестиционных обменов. По словам президента, союз помогает поддерживать стабильный рост и экономическое развитие не только стран-участниц, но и всего евразийского региона. Благодаря ЕАЭС совершенствуется качество жизни и уровень благосостояния граждан.

Путин в заключение отметил, что РФ с уважением относится к странам ЕАЭС и заинтересована в расширении сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сигналы команды Дональда Трампа в адрес России.