Символы эпохи: знаменитости, чьи имена останутся в сердцах миллионов людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Уходящий год забрал немало ярких талантов.

Уходящий год оказался непростым для шоу-бизнеса. Погасло немало звезд, чьи таланты восхищали, смешили и вдохновляли. Их имена оставили след в истории и сердцах миллионов людей. О некоторых знаменитостях, ушедших из жизни в 2024 году, вспоминает URA.RU.

Анастасия Заворотнюк (53 года)

Фото: @РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса продолжительное время боролась с онкологией, но, к сожалению, 30 мая болезнь взяла верх. Анастасия признана заслуженной артисткой России. Она играла в театре и кино, была ведущей популярных телевизионных программ. Многим Заворотнюк запомнится ролью Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

Ален Делон (88 лет)

Фото: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/ТАСС

Дебют Делона состоялся в далеком 1957 году в фильме «Когда вмешивается женщина». Всего на его счету более 100 картин. Французский актер был секс-символом XX века и одной из самых значимых фигур мирового кинематографа. Ален также был продюсером, сценаристом и режиссером. В последние несколько лет Делон страдал от рака и болезни Альцгеймера. Сердце легендарного артиста остановилось 18 августа.

Мэгги Смит (89 лет)

Фото: Kirsty Wigglesworth/ТАСС

Одна из самых ярких звезд не только британского, но и мирового кинематографа ушла из жизни 27 сентября. Свою карьеру она начала в театре в 1952 году. Дебют в кино состоялся спустя четыре года. За свою долгую профессиональную деятельность актриса была удостоена самых престижных наград. Мэгги Смит — лауреат «Золотого глобуса», «Эмми» и дважды «Оскара». Одним из самых ярких образов, воплощенных Мэгги на экране, стала роль Минервы Макгонагалл в серии экранизаций «Гарри Поттера».

Светлана Светличная (84 года)

Фото: Анна Салынская/ТАСС

Заслуженная артистка РСФСР покинула этот мир 16 ноября. Светлана была настоящей звездой советского кино. Фразами ее героинь люди разговаривают до сих пор. Светличная снялась более чем в 30 картинах. Среди них такие культовые ленты, как: «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Александр Масляков (82 года)

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Телеведущий скончался 8 сентября. Он был голосом нескольких известных программ. Но главное, за что многие благодарны Маслякову, — это возрождение КВН. Клуб веселых и находчивых воспитал ни одно поколение талантливых артистов и комиков. Александр был его ведущим с 1986 по 2022 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 91-м году жизни умер Берт из культового фильма «Крокодил Данди».