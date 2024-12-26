Кабы не было зимы: как оказывать доврачебную помощь при травмах

Хирург Хрипков: при большинстве полученных зимой травм лучше обращаться к врачу

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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До приезда скорой помощи или перед визитом к медикам важно правильно обработать рану, чтобы избежать осложнений.

Зимой при любых, даже незначительных на первый взгляд, травмах необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь. Как правильно это делать, информационному агентству URA.RU рассказал врач-хирург Сергей Хрипков.

Так, если рана открытая, то необходимо как можно быстрее остановить кровь.

«Это можно сделать, прижав к ране чистую ткань или стерильный бинт, а для уменьшения притока крови — поднять конечность», — посоветовал эксперт.

После остановки кровотечения нужно промыть рану хлоргексидином и продезинфицировать антисептиком, а после наложить стерильную повязку.

Если в ране окажутся посторонние предметы, извлекать их самостоятельно не стоит. Это только увеличит кровотечение. Лучше сразу обратиться к врачу. Доктор правильно обработает и в случае необходимости поставит прививку от столбняка.

При травмировании глаз нужно промыть их водой или физраствором. А вот тереть, использовать мыльные растворы или пытаться убрать что-то руками лучше не стоит.

При кровотечении из носа не следует запрокидывать голову назад. В таком случае кровь может попасть в дыхательные пути или желудок. Наоборот, нужно сесть и наклонить голову вперед и прижать крылья носа друг к другу примерно на десять минут. Если кровь не перестанет течь, надо вызвать скорую помощь.

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