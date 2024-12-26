Эрмитаж рассказал о выставке «Культура и искусство Китая»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Коллекция насчитывает несколько десятков тысяч экспонатов.

В Государственном Эрмитаже после обновления открылась одна из ключевых постоянных экспозиций — «Культура и искусство Китая». В экспозицию включены бронзовые сосуды, керамические фигуры, чаши, свитки, эстампажи. Самые древние экспонаты датируются пятым тысячелетием до нашей эры.

Первые залы выставки открылись еще в прошлом году, теперь их дополнили еще четыре.

«Это очень важное для нас событие, мы открыли первые залы — династии Цин, последние по времени, теперь эти залы — здесь вся китайская история — наша замечательная коллекция», — рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Коллекция считается богатейшей в России. Здесь несколько десятков тысяч экспонатов. Раньше выставка была постоянной, но 15 лет назад все отправилось в запасники. Только в прошлом году ценности удалось вернуть в залы Зимнего Дворца.

«Экспозиция начинается самыми древними экспонатами, которые есть у нас в коллекции — неолитической керамикой пятого-второго тысячелетия до нашей эры. Это в принципе самые ранние предметы, которые представляют на выставках китайского искусства — и в самом Китае, и за рубежом», — пояснил младший научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа Константин Петров.

Коллекцию собирали больше трехсот лет. Здесь и шелк, приобретенный Петром I, и сосуд, подаренный китайским императором Николаю II на коронацию, и множество уникальных археологических находок. Многие из них для до сих пор остаются загадкой для исследователей.

«Ученые до конца этого не знают, однако считается, что Тау-Хе — это чудовище, которое могло пожрать все живое на земле, потому что у него нет живота — есть только маска и огромный рот. Наверное, поэтому его и помещали как оберег на всевозможные сосуды — чтобы ублажить», — прокомментировала один из экспонатов старший научный сотрудник отдела Востока музея Мария Меньшикова.

Экспонаты показывают китайскую культуру с неожиданной стороны. Многое связано древними ритуалами, обрядами и традициями. К примеру, на костях крупного рогатого скота писали вопросы, затем прижигали и по трещинам, которые образовывались с обратной стороны, считывали ответы. Так можно посмотреть, что интересовало придворных Китая второго тысячелетия до нашей эры: пойдет ли в этот день дождь или поймает ли правитель десять больших диких буйволов на охоте?

В экспозиции есть и миниатюрные копии признаков благополучия: загон со скотом, страж-дракон, печь. Они сохранились в отличном состоянии, потому что были закопаны новыми, как и десятки других предметов коллекции.

«Их помещали в погребения, они предназначались для жизни после смерти. А в погребении должны были быть предметы, которые составляют жизнь обеспеченного человека», — объяснила старший научный сотрудник отдела Востока музея Лидия Поточкина.

Обновить коллекцию и заново открыть ее для посетителей удалось при поддержке компании «Роснефть» — она активно участвует в значимых событиях культурной жизни страны и помогает восстанавливать национальные ценности.

В Эрмитаже планируют расширять экспозицию и дальше, но уже не хронологически выстроенными, а тематическими залами. Посвятят их отдельным видам китайского искусства.