При проведении работ в Чертанове обнаружены скелетированные останки человека

Фото: Telegram/Официальный канал прокуратуры г. Москвы/moscowproc

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Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

Скелетированные останки человека обнаружены на юге Москвы во время проведения работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

«При проведении работ на улице Чертановская обнаружены скелетированные останки человека», — говорится в сообщении.

Правоохранители назначат судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту проводится процессуальная проверка. Прокуратура контролирует ее ход и результаты.

Прежде сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова. Он пропал без вести в 2004 году. А на днях в его убийстве признался полковник МВД в отставке Михаил Смирнов. На допросе он рассказал о том, что один из его сообщников предложил Максимову встретиться под надуманным предлогом. Когда журналист пришел, на него напали — Смирнов и трое подельников. Затем оглушили и повесили на шведской стенке. Тело, как выяснилось совсем недавно, увезли в лес на служебной машине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в лесу в Санкт-Петербурге обнаружили скелет человека. Причем череп находится в полуметре от туловища, а рук и вовсе нет. Останки принадлежат пропавшему ранее человеку.