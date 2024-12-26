«Веселый и непредсказуемый»: Михаил Боярский отмечает 75-летний юбилей

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Сердце артиста всегда занято семьей, сценой и родным Петербургом.

Отважный гасконец, романтичный итальянец и коварный интриган — все эти образы на экране в разное время воплотил народный артист РСФСР Михаил Боярский. Сегодня он отмечает свой 75-летний юбилей. Советский актер и певец стал настоящей иконой российской культуры.

За свою карьеру артист завоевал любовь зрителей абсолютно разных поколений. Но его путь к успеху был не таким уж простым. Почему — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Всего три небольших монолога, но многие зрители пришли на спектакль именно ради него. В зале аншлаг. В роли герцога Эскала — Михаил Боярский.

На эту сцену он выходил еще совсем молодым, в массовке. В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета до сих пор хранят декорации со спектакля «Дульсинея Тобосская». Луис — со стопкой книг в руках, чтобы начинающий артист не слишком экспрессивно жестикулировал — это одна из его первых главных ролей. Хотя сам Михаил Сергеевич признается: в жизни совсем другой.

«Я Санчо Панса с ослом. Я всегда при Дон Кихоте, при герое. Но самому взять копье в руки и отправиться отважно на борьбу с мельницами — нет, это не моя стезя», — отмечает Боярский.

Говорит, не ощущал себя и отважным гасконцем, хотя сразу полюбил все песни из фильма про мушкетеров. Научился ездить верхом, фехтовать. И даже самые сложные трюки выполнял без дублеров.

«За него платили 50 рублей, за прыжок. Я посчитал в уме: пять раз прыгну — это пять на пять — 250 рублей. Мы сейчас загуляем с мушкетерами! Прыгнул-то я пять раз, а заплатили за один — 50 рублей. Но нам хватило», — вспоминает актер.

Эту самоотдачу не поощряла супруга, актриса Лариса Луппиан. Она вспоминает: во время съемок Боярский неоднократно получал травмы. Но на это внимания не обращал. Выкидывал порой и совсем неожиданное: например, как-то увез живого козла со съемок.

«Это было безумие какое-то! Ему очень понравился козлик, и ему очень захотелось поделиться этим умилением со мной. Он привез, козлик сразу обгадил все. Мы жили тогда в 12-метровой комнате… Нам пришлось его взять с собой в театр, потому что мы не могли оставить в коммунальной квартире козла. В театре он тоже все обгадил», — рассказывает жена Боярского.

«Но пришла телеграмма: „срочно верните козла!“. Они думали, что я его взял на шашлыки. Совсем нет! Ему сшили костюм здесь. Он ходил, цокал своими молодыми копытцами — очень хорошенький, красивый козлик, которого я вернул опять на съемочную площадку в город Львов», — добавляет артист.

Коллеги-артисты уверяют: таким же веселым и непредсказуемым Боярский остается и сейчас. Спокойствие и собранность — только в работе. Заслуженный деятель искусств РФ, композитор Григорий Гладков сравнивает его с Высоцким — оба всегда записывали песни с первого дубля. И оба, даже против своей воли, покоряли миллионы женских сердец.

«"Все выбегаем спасаем Боярского, спасаем Боярского!» Толпа поклонников на него набросилась, пытаясь взять автограф, и приплющило его к стеклу. Все-все-все артисты ладонями держали это стекло, пока милиция разгоняла фанатов», — рассказывает композитор Григорий Гладков.

Но народная любовь артиста скорее тяготила, говорят близкие. Его сердце всегда было занято семьей, сценой и родным городом Петербургом, символом которого главного обладателя усов и шляпы признали давно.

«Я, конечно, этого стесняюсь, никакой я не символ. Но то, что я причастен к судьбе нашего города, хоть немножко — это льстит», — отмечает Боярский.

Среди поклонников артиста — и современники советских фильмов, и те, кто уже вряд ли знает, почему такси зеленоглазое, и что означает загадочное «ланфрен-ланфра». Почитают его и в любимом «Зените».

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья! И всегда помню ваши слова, что ваша шпага — всегда к моим услугам! Здоровья вам, Михаил Сергеевич!», — поздравляет артиста футболист Константин Зырянов.

Сейчас артист признается: на новые роли соглашается редко, а чаще светских мероприятий посещает магазины игрушек — шестеро внуков как-никак.

«Помню, он уезжал ночью, приезжал утром, потом ел кашу — опять улетал. Это были постоянные перелеты. Я видела его будто бы часто, но мы не проводили время вот так вот вместе. А сейчас — на даче летом… Вообще часто», — рассказывает внучка актера Екатерина Боярская.

Вот и в свой юбилей, говорит Боярский, с удовольствием бы уехал из города, подальше от камер и софитов. Но все равно артист выйдет на сцену. Это будет не громкий праздничный вечер, а просто спектакль из репертуара, билеты на который поклонники скупили задолго до этого дня.