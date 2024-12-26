Из главной тюрьмы Мозамбика сбежали 1,5 тысячи человек, есть погибшие

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это произошло на фоне массовых протестов в столице.

Более полутора тысяч заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима в Мозамбике. В полиции сообщили, что во время происшествия погибли 33 человека, еще 15 получили ранения.

Побег произошел на фоне массовых протестов в столице страны Мапуту, рядом с которой и располагается тюрьма. Митинги в городе вспыхнули после того, как конституционный совет провозгласил президентом Даниэла Шапу, который одержал победу на выборах в октябре. Оппозиция не признала итоги голосования и призвала своих сторонников к беспорядкам.