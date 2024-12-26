Сбили «Бабу Ягу»: новейший зенитно-ракетный комплекс уничтожил вражеский дрон

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В России 26 декабря отмечают День войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.

Российские военные сбили украинский беспилотник на красноармейском направлении спецоперации.

Боевой вражеский гексакоптер типа «Баба Яга» уничтожили при помощи новейшего российского зенитно-ракетного комплекса «Гибка-С». Дрон противника, который приближался к нашим позициям, обнаружила машина разведки.

«Баба Яга» вылетает в темное время суток. Примерно в три часа ночи обнаружили мультикоптер и поразили его на расстоянии 200 метров», — рассказывает младший сержант, командир машины разведки Владислав Пушин.

В Курской области наши бойцы разгромили позиции ВСУ в приграничном районе. Операторы российских беспилотников заметили, что вражеская пехота пыталась закрепиться в лесном массиве. Для уничтожения цели был задействован расчет РСЗО «Град». Артиллеристы точным залпом реактивных ракет накрыли указанный квадрат, ликвидировав боевиков противника.

А небо Курской области защищает расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». В день войсковой противовоздушной обороны, который сегодня отмечают в России, боевая машина продолжает нести дежурство в приграничном районе.

На кадрах «Тор» сканирует небо в поисках новой цели. Обнаружив украинский беспилотник, ЗРК атаковал его ракетой. Дрон был сбит на удалении от военных и гражданских объектов.