Президент Финляндии заявил о возможности мобилизовать 280 тыс. человек за неделю

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Военную подготовку проходят примерно 20% от 5,5 миллионов жителей.

При необходимости Финляндия за неделю может призвать 280 тысяч военных, сообщил президент Александр Стубб. Об этом сообщает газета The Independent.

В стране проживает 5, 5 миллиона человек, примерно пятая часть населения проходит военную подготовку.

«Армия Финляндии — одна из крупнейших в Европе, включающая 280 тыс. солдат, которых «можно мобилизовать и вооружить до зубов за неделю», — сказал глава государства.

За последние годы Финляндия увеличила траты на военную структуру. В распоряжении страны — 64 истребителя F-35A, которые она приобрела после начала СВО.

В интервью The Independent Стубб выразил беспокойство насчет способности НАТО — без помощи Штатов — защитить Европу в случае вооруженного конфликта с Россией.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова назвала провокацией возможную отправку войск ЕС на Украину.