Задержан еще один фигурант дела о квартире Долиной
В Тольятти задержали еще одного фигуранта дела об афере с квартирой Долиной
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Очередной обвиняемый — 20-летний житель Тольятти.
Столичный суд отправил в следственный изолятор еще одного участника аферы, в ходе которой у народной артистки Ларисы Долиной похитили почти 200 миллионов рублей и квартиру.
Очередной обвиняемый — 20-летний житель Тольятти. На его имя мошенники отрыли банковскую карту и, собственно, через нее переводили ворованные деньги.
— Сколько Вам заплатили за эту карточку?
— Около 20 тысяч.
Подозреваемый пытался объяснить, что его использовали «в темную», но если быть до конца честными, то он, конечно, понимал, что становится участником какой-то махинации, хотя и не знал точно, какой именно.
В итоге он — уже четвертый задержанный по этому делу. Вот только деньги вряд ли получится вернуть, а спорная квартира Долиной сейчас под арестом.
Долина стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась 180 миллионов рублей — это ее накопления плюс средства от продажи недвижимости в центре Москвы.