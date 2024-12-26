Задержан еще один фигурант дела о квартире Долиной

В Тольятти задержали еще одного фигуранта дела об афере с квартирой Долиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Очередной обвиняемый — 20-летний житель Тольятти.

Столичный суд отправил в следственный изолятор еще одного участника аферы, в ходе которой у народной артистки Ларисы Долиной похитили почти 200 миллионов рублей и квартиру.

Очередной обвиняемый — 20-летний житель Тольятти. На его имя мошенники отрыли банковскую карту и, собственно, через нее переводили ворованные деньги.

— Сколько Вам заплатили за эту карточку?

— Около 20 тысяч.

Подозреваемый пытался объяснить, что его использовали «в темную», но если быть до конца честными, то он, конечно, понимал, что становится участником какой-то махинации, хотя и не знал точно, какой именно.

В итоге он — уже четвертый задержанный по этому делу. Вот только деньги вряд ли получится вернуть, а спорная квартира Долиной сейчас под арестом.

Долина стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась 180 миллионов рублей — это ее накопления плюс средства от продажи недвижимости в центре Москвы.