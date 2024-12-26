«Глупая шутка»: Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Какое-то время после трагичных новостей певица находилась в больнице.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала пост спустя семь дней после гибели бывшего супруга Яниса Тиммы. Свое состояние девушка описала в личном блоге. Трагичные известия она получила, находясь в больнице.

«Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя», — говорится в публикации.

Седокова добавила, что всегда будет помнить своего героя и вечно любить его.

Тело Яниса Тиммы было найдено в московском хостеле 17 декабря. Предположительно причиной самоубийства стал разрыв с Анной Седоковой, с которой они были в браке четыре года. Расстались супруги без публичных скандалов.

В данный момент тело баскетболиста доставили на родину в Латвию, там его похоронами будут заниматься родные, друзья и бывшая жена, от которой у Тиммы сын Кристиан. Расходы по транспортировке тела взяла на себя Седокова и клуб, за который спортсмен выступал.

Прощание назначили на 27 декабря в 15:00 в крематории Риги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию.