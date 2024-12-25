МЧС: два подростка погибли при пожаре в Приморском крае

Фото: МЧС России; 5-tv.ru

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Возгорание тушили 23 специалиста и четыре единицы техники.

Два подростка погибли во время пожара в жилом доме в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«В Артеме загорелся частный дом. При тушении огнеборцами обнаружены тела десятилетнего мальчика и 16-летней девочки», — отмечается в публикации.

В ведомстве добавили, что отца погибших доставили в медицинское учреждение.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пожар тушили 23 специалиста и четыре единицы техники МЧС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть работников фермы погибли при пожаре в Татарстане. Это случилось в доме для временного проживания рабочих. Уточняется, что пожар произошел в бараке на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский. В помещении находились 39 рабочих, 33 из них вышли на улицу сами. При этом пострадал один человек.

Пожарные потушили открытое горение на площади 300 квадратных метров. Для ликвидации были задействованы 14 специалистов и четыре единицы техники.