Число погибших при авиакатастрофе в Актау выросло до 38

Фото: www.globallookpress.com/Isa Tazhenbayev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

В результате крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау погибли 38 человек. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в разговоре с Tengrinews.kz.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание», — уточнил Бозумбаев.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили 32 пассажира. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране в связи с крушением самолета возле города Актау в Казахстане.