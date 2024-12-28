Не отступайте от своих принципов: китайский гороскоп на январь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

В этом месяце нас ждут самые разные события. К чему стоит готовиться?

5-tv.ru публикует прогноз на январь 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Январь — месяц Огненного Быка. Он является последним месяцем года Дракона. Только после его окончания 3 февраля начинается год Деревянной Змеи.

Месяц Быка будет вспомогательным периодом для тех, кто родился в день с небесным стволом металл ян, земля ян, дерево ян.

В этот месяц вы можете услышать важные ответы на свои вопросы, получить конструктивное мнение по поводу решения ваших проблем или самим поучаствовать в решении чьих-то проблем.

Поэтому проверьте свой знак по калькулятору бацзы. Если вы в списке счастливчиков, то не сбавляйте темпов активности — обязательно постарайтесь сделать что-то полезное или познакомиться с новыми людьми.

Вполне вероятно, что кто-то из новых знакомых окажется благородным человеком. Или вы сможете оказаться для кого-то благородным человеком, что тоже не менее почетно.

Для тех, кто родился в феврале, январь — это отличное время для плановых медицинских процедур. Сам же по себе бык — один из самых трудолюбивых знаков китайского зодиака, он любит медленное постепенное, но неуклонное продвижение вперед до победного конца.

Поэтому нужно постараться идти в ногу с общими энергиями месяца и двигаться постепенно, без рывков, но настойчиво.

Гексаграмма месяца выпадает под номером 17 — «Следование»

Не время двигаться рывками вперед.

«Вам нужно скорее укрепиться в своих позициях. И даже если цели ваши изменятся — не отступайте от своих принципов», — пишут древние тексты.

Образ следования за лидером. Люди добровольно следуют за более развитым человеком и сопереживают его идеям.

Но очень важно, чтобы сам познающий следовал своим идеям и был результатом того, к чему ведет других. Только в этом случае можно рассчитывать на благоприятный исход.

Лучшие и худшие дни января

Хорошие дни: 6, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 января.

Плохие дни: 8, 17, 29 января.

Дни болезней: 1, 7, 10, 13, 19, 31 января.

Здоровье

Последний месяц года носит в себе успокаивающие энергии земли. В такой период, особенно в последние две недели января, необходимо попить витаминов — они лучше усвоятся организмом. Важно следить за селезенкой и ЖКТ.

Для этого больше обращайте внимания на пищу мягко сладкого вкуса. Это тыква, батат, картофель, зерновые культуры, бананы, манго, просо, пшено. Они должны быть обязательно термически обработанные.

Выбирайте напитки теплые или горячие. Китайцы любят пить горячую или теплую воду. Она самая полезная для организма и оказывает целебное действие.

Фэншуй

Звезды месяца дублируют звезды года. Запад становится негативным вдвойне. Если у вас что-то активное в этом секторе, лучше постараться это переместить в другое место на месяц.

Еще одним негативным сектором будет юго-восточный. Если здесь у вас входная дверь, любимое кресло или диван, на котором вы проводите много времени, лучше этим сектором пока не пользоваться.

Сделайте небольшую перестановку, поскольку энергии приносят болезни, недомогания и обострения хронических заболеваний.

Самыми лучшими секторами будет юго-западный, северо-западный, северный и северо-восточный. Здесь оказываются хорошие звезды, готовые прийти на помощь в любой момент.

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