Мария Захарова назвала провокацией возможную отправку войск ЕС на Украину

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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О мире теперь начали говорить в том числе и в странах НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые вбросы в информационное пространство — провокация. Недавняя новость о том, что страны ЕС отправят свои войска на Украину, если огонь на линии боевого соприкосновения прекратится, — не исключение.

«Цели этих провокаций могут быть разные, но по форме, конечно, и, по сути, это провокация», — сказала она на брифинге.

За провокациями могут стоять разные цели. Вероятно, сейчас они осуществляются для того, чтобы накалить обстановку вокруг украинского кризиса, предположила Захарова. Разговоры о мирном решении конфликта, переговорах и дипломатическом регулировании звучат все чаще. В том числе и в натовских странах, рассказала представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью. Дипломат заявила, что все украинцы, которых выгнали, лягут в могилы на своей родине сразу по возвращении. В Хельсинке, без сомнения, понимают это.