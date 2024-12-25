Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

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Лондон выступает против Москвы еще с 2008 года, а теперь ищет возможность спровоцировать боевые действия.

Великобритания не стала признавать результаты парламентских выборов в Грузии и ввела в координации с США санкции против грузинских властей. При объявлении рестрикций Лондон указал на якобы связь Тбилиси с Москвой. Об этом передает EADaily.

Отмечается, что правительство Британии ввело санкции против глав МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, его зама Александра Дарахвелидзе, главы департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили и его зама Милери Лагазаури. При этом Лондон заявил, что грузинские власти подавляют демонстрации, гражданское общество, СМИ и оппозицию после того, как люди выразили несогласие с решением правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

«Это решение подрывает основной компонент конституции Грузии и широко рассматривается как последний шаг „Грузинской мечты“, который делает Грузию более уязвимой для Кремля», — говорится в заявлении правительства Британии.

Как отмечает издание, Лондон не критикует «Грузинскую мечту» за сближение с Пекином, но при этом указывает на Москву, с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений. Великобритания еще в 2008 году заняла враждебную позицию в отношении РФ, когда тогдашний глава МИД королевства Дэвид Милибэнд обвинил Россию в «вопиющей агрессии» против Грузии. Тогда до санкций и полномасштабной конфронтации не произошло, но война в августе 2008-го «стала прелюдией к украинскому кризису». Сейчас Лондону хотелось бы оттянуть часть армии РФ на другие направления.

«В Карабахе это не удалось сделать, да и в Сирии не получилось. Остается только Грузия, где общество за минувшие 16 лет не смирилось с независимым статусом Абхазии и Южной Осетии», — отмечается в статье.

Неурегулированные отношения с этими республиками дает Британии шанс спровоцировать возобновление боевых действий. Однако в Грузии проголосовали против втягивания страны в войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии заявили о давлении Запада из-за отказа соответствовать его интересам. Власти страны не хотят участвовать в «украинском сценарии».

Для Запада правительство страны стало неприемлемым, поскольку не согласилось сделать из Грузии полигон для их интересов. В отчаянных попытках сохранить власть уходящий президент Саломе Зурабишвили позвонила лидерам Польши, Чехии, Швеции и Латвии, а также главе евродипломатии Кае Каллас. Как утверждает пресс-служба Зурабишвили, с европейцами она обсуждала проведение новых парламентских выборов. И даже обещала «свергнуть режим».