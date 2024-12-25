Патрушев: россияне стали чаще посещать национальные парки

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Перспективы экологического туризма обсудили на совещании в правительстве.

За последние 6 лет число туристов, которые посещают национальные парки, увеличилось почти в 3 раза.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он осмотрел Приокский заповедник в Подмосковье, а позже провел совещание. Патрушев заметил, что заповедный фонд России — самый большой в мире и его нужно разумно использовать.

«Президент поставил задачу продолжить развитие экологического туризма в национальных парках, для чего создается соответствующая инфраструктура. Это способствует увеличению туристического потока: за шесть лет он вырос с шести до 17 миллионов человек. Для дальнейшего развития экологического туризма в марте 2023 года принят федеральный закон», — заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири. По словам вице-премьера, правительство создало индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти регионов с низким бюджетом. В их числе четыре субъекта Сибирского федерального округа (СФО): Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия и Алтайский край.