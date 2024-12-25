Экспедиция МЧС «Безопасная Арктика» стартовала из Мурманска

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Дубов; 5-tv.ru

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Она продлится 35 дней и затронет 10 регионов.

Сегодня в Мурманске стартовала арктическая экспедиция МЧС. Спасатели отправились на Чукотку, в самый северный город России Певек. Они доставят туда частицу Вечного огня.

Учения «Безопасная Арктика» приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники экспедиции пройдут более 14 тысяч километров и испытают новейшие образцы техники, оборудования и экипировки.

На этапе эстафеты в Архангельской области к ним подключатся гости из других стран, в частности, Белоруссии, Малайзии, Катара и Вьетнама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул важность освоения Арктической зоны России. Он отметил, что весомый вклад в изучение Арктики внесли как раз российские исследователи. Ковальчук акцентировал внимание на важности разработки стратегических предложений для дальнейшего развития Военно-морского флота.