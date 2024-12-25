Марионетки телефонных мошенников: волна поджогов прокатилась по России

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Украинские спецслужбы по классической схеме обманывают пенсионеров и делают из них преступников.

Волна поджогов прокатилась по России. В роли злоумышленников чаще всего выступают пенсионеры. Они бросают зажигательные смеси в полицейские машины или запускают фейерверки в торговых центрах или отделениях банков. Действуют по указке телефонных мошенников с Украины, которые сначала крадут у пожилых людей деньги, а потом толкают их на преступления. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко рассказал о схеме обмана.

Пенсионер Геннадий Кудрявцев стал марионеткой в руках украинских спецслужб. 76-летний мужчина был уверен, что помогает ФСБ.

«Она сказала, что надо поджечь полицейскую машину. С вертолета увидят огонь, спустятся, арестуют там кого-то», — сообщил Геннадий Кудрявцев.

Обманули его по уже классической схеме. Сначала один телефонный мошенник выудил все сбережения. Затем другой, якобы из правоохранительных органов, предложил поучаствовать в спецоперации. Чтобы вернуть деньги, Геннадий Кудрявцев словно под гипнозом пошел искать бензин. Довести дело до конца пенсионеру не позволил бдительный прохожий.

«Я понял, что дедушку разводят, мы пошли вот туда на вторую скамеечку сели, я предложил посидеть, я взял у него телефон и с ними пообщался. Что только они не орали и не говорили, а дедушка молодец, ждал, когда приедет наряд полиции», — сообщил прохожий Андрей Романов.

А вот в Туле прийти на помощь оказалось некому. Со счетов пенсионерки мошенники украли полтора миллиона. А потом пообещали вернуть деньги, если запустит фейерверк в офисе одного из банков. Указания кураторов женщина выполнила в точности.

— Вы осознаете противоправность своих деяний?

— Конечно.

— Раскаиваетесь?

— Очень.

Десятки происшествий по всей стране — не что иное, как новый вид атак от украинского ЦИПсО. Все началось с поджогов релейных шкафов, затем жертвы телефонных мошенников бросали бутылки с зажигательной смесью в здания военкоматов и поджигали покрышки в подъездах.

Окна и двери в отделении банка на Среднеохтинском проспекте заколочены фанерой. После взрыва банкомата стекла вылетели на улицу. Внутри тоже все разрушено. Осколки на крыльце можно найти до сих пор. И очень повезло, что никто из случайных прохожих не пострадал.

Киевские спецслужбы даже не скрывают, что происходящее — их рук дело. В Интернете над жертвами и одновременно преступниками глумятся — называют биодронами, которые бездумно выполняют самые абсурдные задания.

«Украина сделала государственной политикой использование возможностей интернет-телефонии для того, чтобы заставить людей совершать всякого рода противоправные действия», — заявил политолог Юрий Светов.

Совершив подобное, не стоит надеяться на снисхождение. Это тяжкое преступление, статья — террористический акт. Наказание — от десяти лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

«Преступление остается преступлением, и человек, совершивший данный поступок, даже если он был обманут или кем-то введен в заблуждение, предстанет перед законом», — отметила адвокат Татьяна Львова.

Всего за один день на телефоны россиян поступают около 20 миллионов мошеннических звонков, большая часть — с территории Украины. Мобильные операторы и Роскомндзор скоро могут начать их блокировать по умолчанию. Но пока этого не случилось. Главная защита населения — это бдительность и здравый смысл.